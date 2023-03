Ministério Público dá 10 dias para prefeito de Tianguá responder denúncia de incapacidade para gerir

Na última quarta-feira (15), esta coluna publicou nota em que detalha a situação que está gerando dúvidas em vereadores e parte da população do município por conta da ausência do gestor em eventos públicos e um suposto problema de saúde que estaria incapacitando o prefeito para o comando do município.

Auxiliares do prefeito negam que ele esteja com qualquer problema que o incapacite ao trabalho, como também mostramos nesta coluna. No contato feito com auxiliares do prefeito, na semana passada, entretanto, um pedido de entrevista foi negado.