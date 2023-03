Mais de 24h após repercussão, prefeitos de Limoeiro e Tianguá ainda não se pronunciaram

Em ambos os casos, o Ministério Público investiga a situação. Em Limoeiro, no Vale do Jaguaribe, o promotor de Justiça já marcou data para colher o depoimento presencial do prefeito José Maria Lucena: dia 30 de março. Em Tianguá, a averiguação do caso do prefeito Luiz Menezes ainda está na fase inicial de averiguação.