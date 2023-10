Câmara Municipal de Fortaleza cria comissão para tratar de concurso para servidores em 2024

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou, nesta terça-feira (17), a realização do concurso público para contratação de servidores, que está previsto para o primeiro semestre do próximo ano. A seleção já havia sido anunciada pelo presidente da Casa, o vereador Gardel Rolim (PDT), durante o programa Bom Dia Nordeste, na Verdinha FM. Agora, com a concessão da autorização pelos demais dirigentes, a comissão responsável pela organização do certame será constituída.

Conforme o pedetista, o ato que formaliza a instância deliberativa já foi enviado para publicação. "Nós não sabemos ainda a quantidade de vagas, porque esta comissão, que deve iniciar os trabalhos logo que a publicação saia no Diário Oficial, é que vai tratar exatamente dos detalhes, da quantidade de vagas, quais cargos e os profissionais que precisam ser contratados", acrescentou ele durante entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira (18).

Após a divulgação do concurso, Rolim conversou com a reportagem do Diário do Nordeste e revelou que o intuito do novo processo é contratar profissionais que possam - além de ocupar vagas ociosas abertas após a saída de colaboradores e a aposentadoria de servidores - atuar em comissões técnicas do Legislativo da Capital cearense.

"Há uma intenção no meu coração da gente fortalecer as comissões com técnicos em Orçamento, Meio Ambiente, Educação, Segurança, Saúde... Para que a gente dê mais vida, mais qualidade técnica, para as comissões. A intenção inicial é a gente fazer um concurso para podermos ter servidores deste nível", relatou.

A última seleção realizada pela CMFor para o provimento de cargos foi em 2019. Foram oferecidas 31 oportunidades, para as seguintes atribuições: Agente administrativo, Consultor Técnico Legislativo, Consultor Técnico Jurídico, Consultor Técnico Administrativo, Engenheiro Civil, Revisor, Contador, Médico Clínico Geral, Bibliotecário e Redator. Na época, os salários eram de até R$ 4.182,48.