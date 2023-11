Câmara de Pacajus elege Tó da Guiomar para mandato-tampão de prefeito; eleição tem escolta policial

A Câmara Municipal de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, elegeu nesta quinta-feira (23), por meio de uma eleição indireta, o vereador Tó da Guiomar (União), como prefeito do Município. Ele irá exercer um "mandato tampão" até dezembro de 2024.

O pleito, inédito na cidade, aconteceu em meio a um cenário de instabilidade política, já que a cassação de Bruno Figueiredo (PDT), gestor eleito, foi anulada por decisão judicial na terça-feira (21). Os efeitos da decisão, entretanto, não são imediatos.

Para garantir a segurança do local na manhã desta quinta, um forte esquema policial foi montado. Viaturas da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e agentes da corporação foram mobilizados para a porta do prédio do Legislativo.

Ao Diário do Nordeste, antes da realização da votação, o parlamentar agora eleito afirmou que o contexto político é delicado na cidade. "É um pouco complicado. É inseguro tentar conciliar isso tudo o que a gente está vivenciando, mas com naturalidade, com os pés no chão. Estamos tentando convencer os vereadores agora a nos dar essa oportunidade de nos tornar prefeito do Município".

Tó esteve interinamente no cargo máximo do Executivo até esta quarta-feira (22), uma vez que ele é o presidente da Câmara. Questionado sobre a possibilidade da escolha dos colegas ser anulada pela Justiça Estadual, ele minimizou a possível situação.

"Me sinto tranquilo porque já tive uma decisão favorável no Tribunal de Justiça do Ceará, então com essa decisão eu fico mais tranquilo. É pedir a Deus para que eles continuem com essa mesma decisão", afirmou.

