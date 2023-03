Câmara aprova criação de mil vagas em concurso público para Guarda Municipal de Fortaleza

Os vereadores de Fortaleza aprovaram em primeira discussão, durante sessão, nesta quinta-feira (2), a criação de até mil novos cargos na Guarda Municipal através de um concurso público.

O projeto do prefeito José Sarto (PDT) chegou à Câmara ainda no fim do ano passado e foi aprovado em plenário, mas voltou às comissões temáticas para discussão de uma emenda.

A mensagem prevê a criação de 485 novas vagas para guardas municipais e 109 para a função de subinspetor. Atuamente, a Capital conta com 1.814 guardas e 634 subinspetores.

O texto, no entanto, prevê que, com o concurso público, o número de vagas ofertadas subirá para mil, uma vez que novas vagas serão abertas em breve, somada às 485 criadas com o projeto aprovado nesta quinta-feira.

A Prefeitura informou ainda que a criação dos novos cargos de subinspetor "possibilitará que os servidores que participaram do processo de promoção em 2021, mas que não foram contemplados por falta de vagas, tenham a oportunidade de serem promovidos".