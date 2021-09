Bolsonaro publica foto no Twitter em que aparece com seis dedos na mão direita

O perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Twitter publicou, nesta quarta-feira (22), uma peça com o “resumo” do seu discurso durante a Assembleia-Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU). A foto que ilustra a publicação chama atenção pelo fato de o presidente aparecer com seis dedos na mão direita.

A falha de edição repercutiu. Os usuários da rede social questionaram. “Tão verdadeiro quanto esse 6° dedo seu na imagem, né, senhor Presidente?”, disse uma internauta. “Virou mutante?”, disse outro.

Na publicação, entre outros pontos, o resumo lista que, na ONU, o presidente "acredita em Deus" e "defendeu a família tradicional". Além disso, é citado que "a Amazônia é nossa" e "nós preservamos mais que todos".

Bolsonaro comparado a Chiqueirinho

A passagem de Bolsonaro pela ONU, nesta terça (21), também virou piada para a TV americana.

O apresentador de um dos programas mais populares dos Estados Unidos (EUA), Jimmy Kimmel, usou a imagem do personagem Chiqueirinho, da turma do Snoopy, para retratar o presidente Bolsonaro chegando a Nova York para a Assembleia-Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU). O personagem é conhecido por estar sempre sujo.

Discurso na ONU

Durante a solenidade na ONU, o presidente voltou a se posicionar a favor do "tratamento precoce" comprovadamente ineficaz contra o coronavírus e disse que o País não tem corrupção — ignorando as investigações da CPI da Covid, entre outras.