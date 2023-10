Bolsonaro não declarou armas presenteadas pelos árabes a órgão responsável por registro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não declarou ao Departamento de Documentação Histórica (DHH) da Presidência da República o recebimento de um fuzil e uma pistola dados de presente a ele durante visita aos Emirados Árabes Unidos.

Conforme noticiou o portal Metrópoles, as armas foram trazidas ao Brasil dentro do avião da Aeronáutica que transportou a comitiva presidencial em 2019. Quando desembarcou no País, elas foram declaradas à Receita Federal, que liberou a entrada.

A pistola e o fuzil, no entanto, não foram apresentados ao órgão que seria responsável pelo registro e guarda de presentes destinados ao chefe do Palácio do Planalto.

Ainda conforme a publicação, a informação foi cedida pelo próprio DHH, após ser provocado pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação do Tribunal de Contas da União (TCU).

O TCU é quem está realizando o trabalho de auditoria nos presentes recebidos pelo ex-mandatário durante sua gestão.