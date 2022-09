Bolsonaro na ONU hoje: veja que horas será o discurso do Presidente

O presidente Jair Bolsonaro discursa nesta terça-feira (20) na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova Yorque. Desde 1955, o país é o primeiro a discursar na sessão de debates.

Acompanhe o discurso ao vivo:

Ao todo, líderes mundiais de 193 países estarão no evento, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que recebeu autorização do plenário a participar remotamente por causa da invasão russa.

O tema da 77ª Assembleia Geral da ONU é "Um momento divisor de águas: soluções transformadoras para desafios interligados".

Além de fazer o discurso de abertura, Bolsonaro deve se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com os presidentes da Polônia, Andrzej Duda, e do Equador, Guilhermo Lasso. Ambos são de direita e conservadores.

Vídeo gravado

Em 2020, Bolsonaro enviou um vídeo gravado para o evento realizado virtualmente em função da pandemia de Covid-19.

Na ocasião, o presidente se manifestou em prol do Kit Covid, comprovadamente ineficaz contra o tratamento da doença, e criticou o isolamento social adotado pelos estados.