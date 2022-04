Bolsonaro diz que há 90% de chance de Braga Netto ser candidato a vice nas Eleições 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou nesta segunda-feira (11) que o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e hoje alocado em um cargo de confiança no Palácio do Planalto, é o nome mais cotado para assumir o vice na chapa pré-candidata à reeleição. "90% de chance de ser o Braga Netto", disse ele em entrevista ao grupo "O Liberal", do Pará.

Braga Netto é a figura mais cotada para a vaga desde que Bolsonaro começou a sinalizar nos bastidores que gostaria de um vice militar para evitar ser alvo de um processo de impeachment em um eventual segundo mandato. Em março, o chefe do Executivo disse que seu vice seria um militar de Belo Horizonte, perfil do general.



Bolsonaro destacou, no entanto, que a decisão ainda não foi fechada. "Meu vice, atualmente, é um general de Exército. Então, pode ser que eu continue, não estou batendo o martelo aqui, pode ser que eu continue também com outro general de Exército. Isso dá credibilidade à chapa, respeitabilidade", disse o presidente na entrevista.

Quem é Braga Netto

Natural de Belo Horizonte (MG), o general de 66 anos nasceu no dia 11 de março de 1956, segundo currículo disponível no portal oficial do Governo. Braga Netto foi nomeado Ministro de Estado da Defesa em 31 de março de 2021.

Antes disso, atuou como ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República, nomeado em 18 de fevereiro de 2020. Além disso, foi escolhido como Conselheiro Titular e Integrante do Conselho Fiscal do Senac (2021-2023).

Braga Netto se formou no Curso de Cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), na turma de 1978. Ao longo da formação acadêmica, realizou cursos militares como de Educação Física, da Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro, e de Guerra na Selva, do Centro de instrução de Guerra na Selva, em Manaus.

Além disso, é mestre em Operações Militares da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (1988) e doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares do Curso de Altos Estudos da Escola de Comando e Estado‐Maior do Exército (1994).