Bolsonaro decreta luto oficial de três dias em homenagem a Pelé

Após o falecimento do Rei do Futebol aos 82 anos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias no Brasil. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (29).

"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol", diz a decisão, assinada por Bolsonaro.

Nas redes sociais, Bolsonaro lamentou a morte de Pelé. "Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia", escreveu, reforçando que o Rei "transformou o futebol em arte e alegria".

Morte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, (29), aos 82 anos de idade. O ex-jogador de futebol é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.