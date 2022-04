Após supostas ameaças, depoente da CPI das Associações deixa AL em carro blindado; veja vídeo

Após alegar ter sido ameaçado, o ex-diretor da Associação dos Profissionais da Segurança (APS) do Ceará, Elton Regis do Nascimento, deixou a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) sob escolta policial e em um carro blindado, fornecido pelo presidente da CPI das Associações Militar, o deputado estadual Salmito Filho (PDT). O ex-integrante da entidade prestou depoimento nesta terça-feira (19) ao colegiado.

Segundo Regis, a ameaça ocorreu por meio de um bilhete, no último dia 23 de março. "Fui a uma confeitaria, estacionei em uma rua próxima e, quando voltei, tinha um bilhete escrito 'otário, como vai a vida? Cuidado com o que fala'", relatou o depoente.

Legenda: Bilhete que o ex-diretor da APS diz ter recebido Foto: Felipe Azevedo

"De um determinado tempo para cá, não tenho faladao de outra coisa a não ser a expectativa com esta CPI e de que seria ouvido aqui", acrescentou.

Veja vídeo do depoente deixando a ASSEMBLEIA

Ao iniciar a oitiva, Salmito informou que já estava solicitando ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Sandro Caron, ações para "proteger a vida" do depoente. "É inadmissível qualquer tipo de ameaça e constrangimento", disse.

Legenda: Depoente deixa a sala da CPI acompanhado do deputado Salmito Filho e de agentes da Polícia Militar Foto: Felipe Azevedo

Conforme apurou o Diário do Nordeste, a reunião entre Salmito e Caron foi solicitada já para a manhã desta quarta-feira (20).