Após caso DJ Ivis, políticos repudiam violência contra a mulher; veja as manifestações

Após Pamella Holanda, esposa do DJ Ivis, divulgar vídeos sendo espancada pelo marido, no domingo (11), gestores públicos e parlamentares do Ceará se manifestaram sobre o assunto. O caso, que está gerando repercussão nacionalmente, mobiliza políticos de várias correntes ideológicas e reabre o debate sobre as medidas adotadas por autoridades e poder público para conter um problema social grave e silencioso que é a violência doméstica.

Um deles foi o prefeito Sarto Nogueira (PDT), que publicou uma mensagem no Twitter sobre o caso, nesta segunda-feira (12).

"A violência contra a mulher é inadmissível e se torna ainda mais cruel e repugnante na presença de filhos", disse Sarto. Isso porque as imagens mostram, em dois momentos, Pamella Holanda sendo agredida na presença de sua filha com meses de idade.

Em live, na manhã desta segunda, o prefeito reforçou o repúdio às agressões, principalmente, a mulheres e também às minorias.

Determinei ao secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Cláudio Pinho, que acompanhe o caso e ofereça assistência. — Sarto (@sartoprefeito12) July 12, 2021

O prefeito citou, ainda, equipamento do município para acolhimento de casos como esse: o Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisca Clotilde, da Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência.

O governador Camilo Santana também repudiou o ocorrido e determinou que a polícia desse resposta "rápida e efetiva ao caso".

O chefe do Executivo Estadual também indicou que a Secretaria de Proteção Social, por meio da Casa da Mulher Brasileira, atuasse prontamente no apoio à vítima.

Repugnante e inaceitável! Que esse caso de Pamella e todos os outros casos de violência contra mulher, que ocorrem todos os dias, recebam a punição devida, e as vítimas tenham o respeito e o acolhimento necessários. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 12, 2021

Assembleia repudia a violência

Da mesma forma, posicionou-se Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia. "Estamos aterrorizados com as agressões sofridas por Pamella Holanda. Não podemos normalizar ou relativizar a violência doméstica", declarou.

Parlamentares também reagiram às imagens que circularam nas redes sociais. A deputada estadual Augusta Brito (PCdoB), como procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará, colocou-se "à disposição para ajudar no que for preciso". "É importante que as mulheres enfrentem o medo e denunciem a violência", afirmou Augusta.

Todo o meu apoio e solidariedade à Pamella Holanda, vítima de violência doméstica. É importante que as mulheres enfrentem o medo e denunciem a violência. Coloco a Procuradoria da Mulher da @Assembleia_CE à disposição para ajudar no que for preciso. — Deputada Augusta Brito (@augustabrito65) July 11, 2021

Também deputado estadual, Queiroz Filho (PDT) reiterou a fala da deputada e manifestou apoio à Pamella. "É inadmissível que cenas de violência sejam repetidas diariamente. O nosso compromisso é acolher as vítimas e garantir que possam ter o direito de serem livres, sem medo", disse.

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) também manifestou apoio à vítima. "Não há justificativa para tamanha violência e covardia! Não podemos nos calar. Nossa solidariedade a todas que sofrem hoje com a falta de proteção e respeito", disse o parlamentar.

Além deles, André Fernandes (Republicanos) comentou o caso nas suas redes sociais. O deputado informou, por meio de sua conta no Instagram, que entrou com uma representação na Promotoria de Justiça do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza solicitando a proteção de Pamella e a instauração de ação penal pública contra o DJ Ivis.

Repercussão em Brasília

Deputados federais pelo Ceará, como Heitor Freire (PSL) e Domingos Neto (PSD), publicaram mensagens em repúdio à agressão sofrida por Pamella e em apoio às vítimas de violência doméstica.

Não entendo porque este canalha não está preso, nem entendo as razões que os que presenciaram não chamaram polícia para uma prisão em flagrante. Espero que as providências sejam tomadas de forma rápida! — Heitor Freire (@HeitorFreireCE) July 11, 2021

"Revoltante assistir as agressões do tal DJ Ivis à sua esposa. Não entendo porque este canalha não está preso. Espero que as providências sejam tomadas de forma rápida", declarou Heitor Freire.

Domingos Neto, por sua vez, lembrou do projeto de lei que submeteu à Câmara dos Deputados para garantir que imagens captadas por câmeras sejam usadas para configurar flagrante.

Quanto à justiça, meu Projeto de Lei 984/2015 prevê a alteração do Código Processo Penal para permitir o uso de câmeras de segurança para configurar flagrante. Trata-se de um instrumento que garante segurança em casos como esse porque permite a prisão dos agressores. — Domingos Neto (@Domingos_Neto) July 12, 2021

SERVIÇO

Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Francisca Clotilde

Endereço: rua Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes, na Casa da Mulher Brasileira

Telefone: (85) 3108-2968

Link do site aqui.

Procuradoria da Mulher da AL-CE

Endereço: av. Desembargador Moreira, 2807 - Dionísio Torres, Fortaleza

Zap Delas: (85) 9-9814-0754