Após assumir vaga na Câmara dos Deputados, Priscila Costa retoma cadeira na Câmara Municipal

A vereadora Priscila Costa (PL), que estava afastada devido ao pedido de licença para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, irá retomar seu mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira (1º).

O documento que comunicou oficialmente o retorno da parlamentar foi protocolado na última sexta-feira (27) e foi lido no Plenário Fausto Arruda durante a sessão desta terça-feira (31).

Ela ocupava uma cadeira no Congresso Nacional desde o fim de junho por conta do licenciamento de um ex-colega de partido, o deputado federal Yury do Paredão (sem partido).

No lugar de Priscila estava o suplente Robério Sampaio (PSC), que agora deixará o mandato.

A parlamentar é a terceira a retornar para o Legislativo municipal em pouco menos de um mês. Na semana passada, Ana Paula (PDT) e Renan Colares (PDT) também voltaram a ocupar seus assentos.