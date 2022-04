Anitta bloqueia Bolsonaro após presidente ironizar post de artista sobre as cores da bandeira

Anitta bloqueou Jair Bolsonaro (PL) do Twitter neste sábado (16) após, na mesma rede social, o presidente ironizar um comentário feito pela cantora sobre as cores da bandeira nacional.

A artista se apresentou no Coachella, um dos maiores festivais pop dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (15), vestida com as cores verde, amarelo e azul, em referência à bandeira do Brasil. A escolha do figurino repercutiu nas redes sociais.

Troca de farpas

Em sua conta no Twitter, Anitta justificou que a bandeira, bem como as cores nacionais, pertencem aos brasileiros, e que ninguém pode se apropriar disso. Ela não mencionou nominalmente o presidente.

A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos BRASILEIROS. Representam o BRASIL em GERAL. NINGUÉM pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim — Anitta (@Anitta) April 16, 2022

Poucas horas depois, Bolsonaro repostou a mensagem escrita por Anitta em sua própria conta. Ele escreveu "Concordo com a Anita" e acrescentou vários ícones da bandeira do Brasil e um sinal positivo com o dedo.

- Concordo com a Anita. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 👍 https://t.co/bMrhxxvMoT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2022

Anitta retrucou e disse que tinha bloqueado o presidente da República para que os administradores de suas contas na rede social não usassem sua imagem "para ganhar buzz" na internet.

Meti logo um block pra esses adms dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet — Anitta (@Anitta) April 16, 2022

Em resposta a um criador de conteúdo, a cantora explicou ainda que tomou a atitude porque Bolsonaro teria mudado de estratégia para se comunicar com o eleitorado jovem.

Críticas ao governo

Há algum tempo, a cantora, que tem projeção internacional, vem se manifestando contra o governo Bolsonaro nas redes sociais e em suas apresentações ao público.

Recentemente, no festival Lollapalooza, após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) classificar como propaganda eleitoral antecipada as manifestações políticas de artistas, Anitta chegou a se oferecer para pagar as multas de quem expressasse insatisfação com o governo atual.