Alexandre Frota protocola pedido de CPI para investigar facada em Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) protocolou pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), nesta segunda-feira (13), para investigar a facada contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Alexandre Frota informou sobre o pedido da CPI em uma arte publicada no Instagram. "Foi na facada que ele ganhou as eleições", afirmou o deputado federal em banner com título no topo de "CPI da Facada".

Legenda: Publicação de Alexandre Frota em rede social sobre CPI Foto: Reprodução/Instagram

Ao portal Poder360, o deputado declarou que a decisão pelo requerimento foi tomada após assistir ao documentário "Bolsonaro e Adélio – Uma Facada no Coração do Brasil", do jornalista Joaquim de Carvalho.

Alexandre Frota afirmou ainda que deseja que a deputada Erika Cokay (PT-DF) seja a relatora e o deputado Junior Bozzella (PSL-SP), o presidente da "CPI da Facada".

Para ser instaurada na Câmara, uma CPI precisa do requerimento de pelo menos um terço dos deputados.

Atentado

Legenda: O fato aconteceu na véspera do feriado de 7 de setembro Foto: Raysa Leite / AFP

A facada contra Jair Bolsonaro aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, quando o então presidenciável estava no meio do público participando de um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O agressor foi detido no mesmo dia e confessou ser o autor do golpe de faca, segundo informou a Polícia Militar de Minas Gerais na época.

A facada atingiu o intestino e ele foi submetido a duas cirurgias, uma na Santa Casa de Juiz de Fora e outra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro usou uma bolsa de colostomia após ser esfaqueado.

No fim de janeiro de 2019, Bolsonaro realizou procedimento cirúrgico para retirar a bolsa de colostomia e religar o intestino.

Absolvido

Em maio de 2019, o juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, concluiu que Adélio Bispo tem transtorno mental e é inimputável. Um mês depois, ele foi absolvido pela facada.