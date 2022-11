Alexandre de Moraes ordena cancelamento de passaporte de Allan dos Santos, diz colunista

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou o cancelamento do passaporte do blogueiro Allan dos Santos. A informação foi publicada nesta segunda-feira (21) pelo colunista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

De acordo com a coluna, a decisão do ministro foi comunicada ao Itamaraty e distribuída para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, onde Santos vive atualmente, foragido da Justiça.

Módulo Alerta e Restrição (MAR)

Além disso, ainda conforme Rangel, Moraes determinou que o cancelamento do passaporte do blogueiro seja incluído no Módulo Alerta e Restrição (MAR) do Sistema de Tráfego Internacional, o que impossibilitará Santos de se locomover para outros países partindo do território norte-americano.

Outra consequência é que o bolsonarista se torna, agora, indocumentado nos EUA.

Ordem de prisão

A prisão de Santos foi ordenada por Moraes em outubro de 2021, após investigações sobre difusão de fake news e ataques e ameaças a integrantes do STF cometidos pelo blogueiro. À época, o ministro também determinou que o governo de Jair Bolsonaro (PL) adotasse providências para solicitar a extradição de Santos aos Estados Unidos.

O processo de extradição, porém, segundo Rangel, praticamente não vingou. O Ministério da Justiça teria informado que as tratativas estavam, nesse momento, as autoridades norte-americanas.