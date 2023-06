Alece suspende sessão em respeito à morte do médico e ex-deputado José Everardo Silveira

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) levantou, na manhã desta quarta-feira (21), a sessão plenária da Casa em respeito à morte do médico, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Quixadá, José Everardo Silveira.

José Everardo Silveira faleceu na madrugada de terça-feira (20), aos 88 anos de idade. Ele é pai do atual prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD), e do presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amilcar Silveira. Everardo Silveira enfrentava um câncer e fazia tratamento na Capital.

Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares prestaram condolências à família de Everardo.

Pela redes sociais, Ricardo Silveira agradeceu as orações que recebeu.

Legenda: Everardo Silveira estava internado em um hospital na Capital Foto: Reprodução/Instagram Ricardo Silveira

"Hoje despeço-me da minha maior referência de homem, profissional e político, aquele que foi minha maior fonte de inspiração para ingressar na medicina e na política", escreveu o prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira.

O velório iniciou na terça-feira, no Ginásio Rinaldo Roger, em Quixadá. A missa de corpo presente está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, às 16h, na Paróquia de Jesus, Maria e José (Catedral de Quixadá. O enterro ocorrerá às 17h no Cemitério Municipal da cidade.

Carreira

Nascido em Baturité em 1935, Everardo Silveira deixou a cidade para estudar em Fortaleza. Na Capital, formou-se médico pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1961.

Apesar de ter nascido em Baturité, foi em Quixadá que Everardo Silveira fez berço-político. Na cidade-polo do Sertão Central, foi prefeito de 1971 a 1973.

Na Assembleia Legislativa atuou por quatro mandatos consecutivos — de 1979 a 1982, de 1983 a 1986, de 1987 a 1990 e de 1991 a 1994. Enquanto parlamentar, chegou a ser segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, secretário da Mesa Diretora e relator-geral da Constituição do Ceará.

Depois de anos atuando no Legislativo, Everardo Silveira voltou a exercer mandato no Executivo de 2001 a 2004, período em que foi vice-prefeito de Ibaretama — cidade que ajudou a emancipar enquanto era deputado estadual.