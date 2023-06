Everardo Silveira, médico, prefeito, deputado, morre aos 88 anos, de câncer

Perderam hoje a política e a medicina do Ceará um dos seus mais dignos representantes, o médico Everardo Silveira, que nasceu vocacionado para ambas as atividades – a primeira por decisão popular, que o elegeu prefeito de Quixadá, deputado estadual e ainda vice-prefeito de Ibaretama; a segunda por vontade própria e, também, pela intuição de que o exercício da medicina o aproximaria do povo.

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, ele abriu seu consultório em Quixadá não só para os seus conterrâneos, mas também para quem dele necessitasse nos municípios vizinhos.

E ao longo dos anos ele atraiu a simpatia e o respeito da população, a cujo segmento mais pobre atendia de forma gratuita.

Mas o vírus da política misturou-se ao da ciência médica, e Everardo Silveira elegeu-se, primeiro, prefeito de Quixadá, cumprindo mandato de 1971 a 1974; depois, foi eleito e reeleito deputado estadual, exercendo o mandato desde 1979 até 1995.

Homem de boa bagagem intelectual, teve destacada atuação na elaboração da Constituição do Ceará em 1989, da qual foi o relator geral, presidindo, igualmente, a Comissão de Sondagens e Propostas.

Sua popularidade extravasou os limites municipais de Quixadá e chegou à geografia da vizinha Ibaretama, o maior e mais importante distrito quixadaense.

Ele participou do movimento que, em 1988, culminou com a emancipação política de Ibaretama, elegendo-se, em 2001, vice-prefeito do município, cumprindo o mandato até 2004.

Este colunista conheceu e conviveu com Everardo Silveira desde o tempo em que ele era prefeito de Quixadá e, mais amiudadamente, durante seu mandato de deputado estadual.

E pode testemunhar que ele era um homem sério com a tradição sertaneja de respeitar o que havia sido verbalmente acertado.



Durante o primeiro governo de Tasso Jereissati, Everardo Silveira prestou grande ajuda ao chamado “governo das mudanças”, apoiando as duras propostas do Executivo para o ajuste das contas públicas estaduais.

Na manhã desta terça-gfeira, 20, aos 88 anos, ele faleceu vítima de câncer.

Esta coluna transmite à família de Everardo Silveira – sua mulher Marilac, seus filhos Amílcar, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará; Everardo; Ricardo, que é prefeito de Quixadá; Raphael, Eloisa e Maria Elisa e seus netos – os sentimentos de pesar, na certeza de que a benção de Deus os consolará neste momento de profunda dor.