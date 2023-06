EUA e Europa importam tecnologia cearense para concreto protendido

Uma empresa cearense – a Impacto Protensão Ltda, fundada e liderada pelo engenheiro Joaquim Caracas – está revolucionando os processos de composição e aplicação do concreto protendido no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Na recente PTI Convention, um dos maiores eventos mundiais da área de tecnologia da construção civil, realizada em Miami, a Impacto demonstrou as soluções inovadoras em estruturas de concreto protendido criadas e desenvolvidas por Joaquim Caracas.

Essa apresentação despertou o interesse de uma empresa norte-americana, a SEDG, e de outra europeia, a Strandeck, cujos diretores vieram a Fortaleza na semana passada para celebrar parceria com a Impacto Engenharia.

Pelo lado da SEDG, assinou o contrato seu próprio CEO, Sandeep Patel; pelo lado da Strandeck, foi também o seu CEO, Artjoms Samarins, que o assinou.



Sandeep Patel é um engenheiro estrutural e investidor no setor da construção civil. Ele é proprietário de várias empresas de engenharia, todas especializadas em estruturas de concreto, incluindo a SEDG.

Artjoms Samarins, fundador da empresa Strandeck, é um engenheiro estrutural com mais de 20 anos de experiência em cálculo e execução de estruturas de concreto protendido em toda a Europa.

Segundo Caracas, hoje nos EUA e na Europa as formas utilizadas nas estruturas de concreto são feitas de madeira, artesanalmente e sem modularização.

A Impacto Protensão, com 27 anos de atividade na área da engenharia da construção civil, inovou, substituindo essas formas de madeira por formas de plástico.

Além disso, a empresa desenvolveu um sistema modularizado, semelhante ao Lego, que permite a substituição de mão de obra especializada por não especializada, e com maior produtividade.

Com os sistemas desenvolvidos pela cearense Impacto, foi possível implementar o conceito estrutural inédito chamado PavPlus.

A primeira obra utilizando esse sistema foi executada em 2017. Hoje, a empresa tem mais de 400 obras concluídas e em andamento em todo o Brasil.

Essa inovação, informa Joaquim Caracas, é considerada disruptiva no setor da construção civil. A Impacto já obteve 20 patentes concedidas, 19 em andamento, sendo uma nos Estados Unidos, o que transformou completamente o panorama da construção civil no Brasil. Além disso, seus produtos também serão exportados para os Estados Unidos e Europa.

Para comprovar a eficiência das soluções desenvolvidas pela Impacto, a empresa detém 100% do market share de todas as grandes obras residenciais e comerciais no Ceará. Além disso, fora do Ceará, as maiores construtoras do Brasil começaram a adotar o sistema PavPlus desenvolvido pela Impacto.

Mesmo estando localizada na região Nordeste, a Impacto e sua revolucionária tecnologia inovou toda a cadeia da construção civil no país e agora expande sua atuação para o exterior.

Caberá à Impacto de Joaquim Caracas implantar seu sistema PavPlus de concreto protendido em obras das duas empresas nos EUA e em países da Europa.

Joaquim Caracas disse nesta terça-feira, 19, à coluna que está feliz não só porque abriu novos negócios para a sua empresa, mas porque está “levando o nome da engenharia cearense para além das fronteiras do Brasil”.