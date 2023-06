Hospital Unimed de Fortaleza renova acreditação internacional

Uma boa notícia! O Hospital Unimed de Fortaleza conquistou, neste mês, a recertificação na Acreditação Internacional Canadense pela Quality Global Alliance (QGA), na metodologia Qmentum Internacional, alcançando, pela terceira vez consecutiva, o nível Diamante - o mais alto nível de certificação.

Há mais de 20 anos, o Hospital Unimed passa por uma rigorosa avaliação nos padrões de alta performance em qualidade e segurança, tendo iniciado sua participação no processo de Acreditação Nacional em 2002 e, há 10 anos, passa pelo processo Internacional, com a metodologia Qmentum. A Acreditação Canadense é válida por três anos e tem como foco principal a integralidade do cuidado ao paciente, com rotinas e protocolos rigorosos que garantem medidas seguras, desde a entrada do paciente até a sua alta hospitalar.

Com essa conquista, o Hospital Unimed segue incluso em um grupo de elite de hospitais avaliados no Brasil e no mundo. De acordo com o presidente da Unimed Fortaleza, médico Marcos Aragão, o alcance de excelência destaca a Unimed Fortaleza como referência no setor, posicionando-a entre as instituições de saúde mais qualificadas do país.

“A jornada rumo à certificação exigiu o esforço conjunto de toda a equipe da Unimed Fortaleza. O comprometimento e a dedicação dos profissionais foram fundamentais para implementar as melhores práticas de atendimento, garantindo a segurança e o cuidado integral aos pacientes”, acrescentou Aragão.

Para a diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, médica Fernanda Colares, a recertificação demonstra o comprometimento do Hospital Unimed em fornecer serviços de saúde de excelência.

“A recertificação pela QGA reforça o compromisso da Unimed Fortaleza com o bem-estar dos pacientes, não só do Hospital Unimed, mas em todas as unidades da cooperativa. Os pacientes podem ter a tranquilidade de contar com uma instituição que adota padrões globais de qualidade e busca constantemente o aprimoramento de sua assistência”, destacou ela.

O Hospital Unimed, a Unimed Lar e os Laboratórios Unimed Fortaleza já possuem certificações que os qualificam como referência em assistência segura. E, a partir de agora, toda a rede própria da Unimed Fortaleza passará pela Acreditação Internacional Canadense, pela instituição Quality Global Alliance (QGA) e pela metodologia Qmentum* – a mesma que acredita o Hospital Unimed - e essa será a primeira acreditação em rede privada no Brasil.

A Acreditação é uma estratégia de melhoria de qualidade em organizações que priorizam a segurança do paciente e que buscam o aprimoramento contínuo e consistente de seus serviços. O programa de Acreditação oferece um processo construtivista para que a organização avalie, monitore e melhore constantemente o seu desempenho. Através da implantação de padrões de excelência globais, as organizações chancelam o compromisso com a construção de um sistema de saúde que coloque o paciente, de fato, no centro das decisões.

O Hospital Unimed é referência nacional em procedimentos de alta complexidade e o hospital privado com o maior número de leitos do Ceará. Possui Certificação Internacional em qualidade e segurança do paciente pelo processo de Acreditação, sendo avaliado pela empresa líder do processo de Acreditação – Quality Global Alliance (QGA), estando incluído em um grupo seleto de hospitais certificados. Conta com um corpo clínico de excelência, time de resposta rápida para atendimento de urgência e emergência, além de contar com centro de imagem e laboratório próprios.

Em março deste ano, o Hospital Unimed foi classificado pela Newsweek como um dos melhores hospitais do Brasil, ficando em 36º na colocação geral, sendo o único ranqueado no estado do Ceará, e o melhor colocado entre os 150 hospitais do sistema Unimed em todo Brasil.