Marquise Incorporações fecha parceria com Banco do Brasil

Novidade na praça! A Marquise Incorporações, empresa do cearense Grupo Marquise, fechou parceria com o Banco do Brasil para o financiamento das obras do Park View Vila Nova Conceição, seu primeiro residencial em São Paulo.

O VGV (Valor Geral de Vendas) estimado do empreendimento é de mais de R$ 330 milhões.

“Isso mostra a segurança que o Banco do Brasil tem na solidez da Marquise Incorporações no mercado imobiliário”, como afirma a engenheira Andréa Coelho, diretora executiva da empresa.

O projeto do Park View Vila Nova tem a consultoria da alemã Porsche Consulting, uma marca de renome internacional. Ela foi contratada para contribuir com a qualidade dos processos de execução da Marquise Incorporações no seu primeiro residencial na capital paulista.

O Park View é um empreendimento de alto padrão, com vista livre para o Parque Ibirapuera, na parte mais verde da cidade de São Paulo.

São 48 unidades de 175 m² a 177m² e quatro coberturas duplex de 338m². A obra é assinada pelos escritórios Affalo Gasperini Arquitetos, Benedito Abbud Arquitetura Paisagística e Fernanda Marques Arquitetos Associados.

A imobiliária Coelho da Fonseca está à frente das vendas e a construtora Exemplar é parceira e co-incorporadora. Além da localização, o Park View apresenta área de lazer ampla e atrativa, com mais de 900m² de área de piscina, por exemplo, dentre vários outros itens.