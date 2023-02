'A política partidária vai ficar para as eleições', diz Capitão Wagner sobre relação com Elmano

O ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), agora secretário de Saúde de Maracanaú, disse que a relação com o Governo do Ceará se dará de forma "institucional" e que não é o momento para pensar em política partidária. "Ficará para as eleições", disse. Ele tomou posse na pasta na manhã desta segunda-feira (6), durante solenidade.

"Não acredito que o governador que ganhou eleição aqui em Maracanaú vá prejudicar o município. Tudo que for direito do município, a gente vai cobrar junto ao Ministério da Saúde", disse o novo secretário ao ser questionado sobre a relação com o governador Elmano de Freitas (PT).

Sobre as críticas ao assumir o cargo sem experiência na área, Wagner disse que são "legítimas". "Até porque não tenho epxeriência na área", ressaltou. Ele também argumentou que o prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), ao indicá-lo, pensou na articulação em Brasília junto aos parlamentares aliados, com Fernanda Pessoa e Dayany do Capitão, para conseguir recursos.

"Saúde é uma área que demanda muitos recursos, a gente já está fazendo um trabalho para garantir esses recursos já pra esse ano. Vamos trabalhar com nossa bancada de deputados federais", ressaltou.

Wagner afirmou já ter também uma reunião com a secretária de Saúde do Ceará, Dra. Tânia, prevista para a próxima quarta-feira. Na última quarta-feira (1°), ele teve reunião no Ministério da Saúde, em Brasília.