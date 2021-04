Rafael Greca, prefeito de Curitiba, é internado após AVC

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), teve um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na manhã desta terça-feira (20). Ele foi internado para observação e, segundo nota divulgada pela prefeitura da capital do Paraná, não apresenta comprometimento cognitivo ou motor.

Segundo boletim médico, Greca teve uma indisposição e seguiu para o Hospital Nossa Senhora das Graças para receber atendimento médico. Na unidade, os médicos diagnosticaram o AVC. Greca "encontra-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando", conforme os médicos.

O prefeito tem 65 anos.

Em rede social, ele escreveu que está bem. "Logo voltarei mais forte do que nunca para exercer minha vocação de servir Curitiba e os curitibanos".

Ainda não há previsão de alta.

AVC isquêmico

O AVC isquêmico, popularmente conhecido como derrame, é causado pela obstrução de uma artéria, o que impede a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia).

Entre os fatores de risco para o AVC estão hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade. Segundo as orientações do Ministério da Saúde, quanto mais rápido o diagnóstico, maiores são as chances de não haver complicações - como paralisia e problemas de visão.

Rafael Greca já teve Covid-19

Em setembro do ano passado, o prefeito e a esposa dele, Margarita Sanson, foram diagnosticados com Covid-19. Ele permaneceu internado por três dias.

Greca recebeu a primeira dose da Coronavac, contra a Covid-19, no último sábado (17). Não há indícios de que o episódio desta terça tenha relação com a imunização.

Logo que assumiu a Prefeitura em 2017, Greca, que foi reeleito no ano passado, teve uma tromboembolia pulmonar e ficou internado por uma semana.