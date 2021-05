Pesquisa Datafolha aponta que 45% reprovam o governo de Jair Bolsonaro e 24% aprovam

O governo do presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 45% dos brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha divulgou nesta quarta-feira (12). Em comparação com a avaliação anterior, de março, a aprovação caiu 6 pontos percentuais e a reprovação cresceu um ponto.

Veja os resultados:

Ótimo/bom: 24% (eram 30% na pesquisa anterior)

Regular: 30% (eram 24% na pesquisa anterior)

Ruim/péssimo: 45% (eram 44% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (eram 2% na pesquisa anterior)

A aprovação de 24% é a pior avaliação ao governo desde o início do mandato, segundo o Datafolha.

A pesquisa ouviu 2.071 pessoas de 16 anos ou mais, em 11 e 12 de maio. As entrevistas foram presenciais, em 146 municípios.

A margem de erro máxima é de dois pontos para mais ou para menos

Aprovação por público

Conforme os resultados da pesquisa, a aprovação é mais elevada entre os homens (29% deles avaliam o governo como ótimo ou bom). Entre as mulheres, a porcentagem de aprovação cai para 21%.

Entre jovens de 16 a 24 anos, apenas 13% avaliam a gestão ótima ou boa. O maior índice de aprovação é encontrado na faixa dos que têm 60 anos ou mais, em que 29% expressam opinião positiva

O grupo de pessoas autodeclaradas pretas dá a pior avaliação para o governo, com 53% de ruim ou péssimo. Já os brancos dão à gestão de Bolsonaro o maior percentual de ótimo ou bom (27%), taxa semelhante à que ocorre entre os pardos (24%). Entre os pretos, são 18%.