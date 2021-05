Em meio a articulações no interior, Capitão Wagner se coloca como pré-candidato ao Governo do Estado

Em meio a articulações da oposição no interior, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) lançou pré-candidatura ao Governo do Estado, durante evento em Acopiara no sábado (29). Um dos líderes oposicionistas no Ceará, ele falou que está "à disposição" para concorrer ao cargo em 2022.

“Estou com sentimento de leveza muito grande para construir, no Estado do Ceará, um projeto que seja capaz de libertar o nosso Estado. Libertar das facções, ter saúde pública de qualidade, educação e emprego, que é o que importa”, disse Wagner em vídeo publicado pelo deputado estadual Soldado Noélio (Pros) nas redes sociais.

Junto com outras lideranças da oposição, Wagner esteve em municípios da Região Sul e do Sertão Central durante este fim de semana. Entre elas, estavam o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), o ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena, e os deputados tucanos Danilo Forte e Fernanda Pessoa.

Em Acopiara, o parlamentar recebeu título de cidadão acopiarense concedido pela Câmara Municipal. Além disso, também esteve em Iguatu, Pedra Branca e Quixeramobim, onde conversou com lideranças locais e prefeitos, de olho nas eleições de 2022. Nesta segunda (31), ele estará em Quixadá.

Capitão Wagner disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2016 com o ex-prefeito Roberto Cláudio. Já no ano passado, na segunda tentativa de chegar a um cargo no Executivo na Capital, ele foi derrotado no segundo turno por José Sarto (PDT).