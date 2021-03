Com consórcio criado, 133 municípios do Ceará aderem à compra direta de vacinas; veja lista

Com participação de 133 municípios cearenses, foi instituído nesta segunda-feira (22) o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), para viabilizar a compra de imunizantes contra a Covid-19 para cerca de 2.600 municípios. Na próxima segunda-feira (29), o grupo, organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), elegerá a diretoria através de assembleia. A ideia é buscar a aquisição direta de ao menos 20 milhões de doses.

O prefeito José Sarto (PDT), desde que a FNP iniciou as tratativas para instituir o Consórcio, demonstrou interesse em incluir a capital cearense na lista para a compra de vacinas. Nesta segunda-feira, o gestor participou da reunião virtual e disse que a iniciativa dará “força para acelerar a aquisição de vacinas para Fortaleza”.

A ação da FNP é inédita no País e começou a ser desenhada há pouco menos de um mês, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que estados e municípios participassem de negociações para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19.

No fim de fevereiro, o secretário-executivo da organização, Gilberto Perre, destacou, em entrevista, que “a iniciativa não tem o propósito de se sobrepor às negociações em vigor com o Governo Federal”, mas sim adquirir imunizantes “que não estejam no escopo do Ministério da Saúde".

“Não existe, no Brasil, uma mobilização como essa. Os números são impressionantes: em menos de 15 dias, 1.192 cidades conseguiram aprovar suas Leis Municipais para serem parte dessa mobilização. É só com o esforço de todos, com essa atuação conjunta, que conseguiremos colocar fim na pandemia”, declarou o presidente da FNP, Jonas Donizette.

A sanção da lei municipal do Consórcio é requisito para fazer parte do planejamento orquestrado pela FNP.

Conectar

Representantes de diversos setores participaram da reunião. Entre eles, membros do Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), técnicos e especialistas da área de Saúde; além dos prefeitos de todas as regiões do País, interessados em comprar os imunizantes.

Para o ministro Gilmar Mendes, do STF, trata-se de uma “iniciativa extremamente importante que mostra também a vitalidade da nossa federação”. Nesse mesmo sentido, o ex-ministro também do Supremo Carlos Ayres Britto afirmou que, com a instituição do Consórcio, a “federação brasileira ganha um alento, um teor de robustez e tonificação”.

O presidente da FNP rafirmou que os prefeitos estão indo para além das suas obrigações, que, inclusive, estão restritas à aplicação das vacinas, não à compra. “Diante dessa inércia, dessa dificuldade de chegar vacina nos municípios, nós nos unimos”, disse.

Próximos passos

Formada uma comissão eleitora, o Consórcio Conectar tem agora até esta quinta-feira (25) para inscrição das chapas para concorrerem à diretoria, que será eleita em nova assembleia, na próxima segunda-feira (29).

A futura diretoria do Consórcio poderá montar um conselho de prefeitos, com até 76 membros, com função deliberativa e intermediária entre a diretoria e a assembleia. Mesmo depois do cumprimento de todos os ritos, tanto a manifestação de interesse como o recebimento das leis continuarão abertos, conforme determina a Lei Federal nº 11.107/2005.

Veja os 133 municípios cearenses no Consórcio Conectar:

Fortaleza Caucaia Juazeiro Do Norte Maracanaú Sobral Crato Quixadá Pacatuba Aquiraz Russas Canindé Tianguá Crateús Aracati Pacajus Cascavel Icó Camocim Morada Nova Viçosa Do Ceará Barbalha Limoeiro Do Norte Tauá Trairi Granja Boa Viagem Acopiara Eusébio Itapajé Brejo Santo São Gonçalo Do Amarante São Benedito Mombaça Santa Quitéria Pedra Branca Várzea Alegre Guaraciaba Do Norte Pentecoste Baturité Missão Velha Paracuru Jaguaruana Paraipaba Santana Do Acaraú Nova Russas Lavras Da Mangabeira Tabuleiro Do Norte Redenção Campos Sales Milagres Jardim Caririaçu Aracoiaba Tamboril Cedro Ibiapina Jucás Aurora Forquilha Irauçuba Assaré Coreaú Caridade Morrinhos Barreira Quixeré Itatira Raripe Orós Quiterianópolis Catarina Itapiúna Chorozinho Jijoca De Jericoacoara Icapuí Hidrolândia Umirim Madalena Tejuçuoca Cariús Varjota Reriutaba Solonópole Banabuiú Croatá Capistrano Carnaubal 263 Ce Monsenhor Tabosa Piquet Carneiro Salitre Fortim Tururu Pereiro Quixelô Saboeiro Nova Olinda Meruoca Barroquinha Porteiras Mucambo Graça Frecheirinha Uruoca Miraíma Palmácia Milhã Chaval Ibicuitinga Paumirim Poranga Pacoti Paramoti Abaiara Aratuba Alcântaras Ipaporanga Jaguaribara Pires Ferreira Ararendá Deputado Irapuan Pinheiro Penaforte Moraújo Tarrafas Itaiçaba Arneiroz Umari General Sampaio Altaneira São João Do Jaguaribe Antonina Do Norte Pacujá Guaramiranga Granjeiro