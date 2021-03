Chega a 98 o número de municípios cearenses em calamidade pública por causa da Covid-19; veja lista

A Assembleia Legislativa do Ceará validou, nesta quinta-feira (11), os decretos de calamidade pública de mais 19 municípios cearenses, em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19 no Estado. Com isso, chega a 98 o número de cidades do Estado com a medida vigente.

A maioria dos municípios já havia decretado calamidade pública, no ano passado, durante a primeira onda da pandemia no Ceará, e pediram a prorrogação dos decretos neste ano. Pela Constituição Federal, os decretos de calamidade pública dos estados ou de municípios precisam ser validados pelas assembleias legislativas.

Com a decretação de calamidade pública, as prefeituras poderão aumentar gastos públicos sem precisar seguir limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e poderão contratar serviços e comprar materiais sem licitação, entre outras facilidades, para o enfrentamento à doença.

Veja a lista dos municípios no Ceará em calamidade pública até agora:

Santana do Acaraú

Antonina do Norte

Jaguaretama

Cariús

Ibiapina

Tarrafas

Jucás

Maracanaú

Choró

Irauçuba

Fortim

São Gonçalo do Amarante

Nova Olinda

Paraipaba

Quixelô

Caridade

Umari

Catunda

Fortaleza

Boa Viagem

Aiuaba

Forquilha

Mauriti

Ipaumirim

Araripe

Salitre

Várzea Alegre

Cascavel

Uruburetama

Arneiroz

Jaguaruana

Cedro

Capistrano

Aratuba

Umirim

Brejo Santo

Assaré

Quiterianópolis

Pedra Branca

Solonópole

Quixeramobim

Russas

Groaíras

Barreira

Tururu

Aracoiaba

Icó

Crateús

Santa Quitéria

Acarape

Altaneira

Barbalha

Barro

Baturité

Campos Sales

Guaramiranga

General Sampaio

Ibaretama

Independência

Porteiras

Potiretama

Quixadá

Quixeré

Sobral

Varjota

Pindoretama

Pentecoste

Paramoti

Parambu

Mombaça

Milhã

Milagres

Meruoca

Martinópolis

Itatira

Itapajé

Iracema

Senador Sá

Crato

Ipaporanga

Acopiara

Chorozinho

Horizonte

Hidrolândia

Itapiúna

Itapipoca

Jaguaribe

Madalena

Mulungu

Ocara

Palhano

Tamboril

Trairi

Uruoca

Camocim

Redenção

Tianguá

Potengi

O que é estado de calamidade pública?

O estado de calamidade pública pode ser decretado no País, nos estados e municípios. Esse decreto ocorre quando a situação do lugar está afetada, em decorrência de desastres (naturais, econômicos, sociais, etc), causando danos à saúde e aos serviços públicos. Neste caso, a pandemia da Covid-19 está provocando efeitos para a população e comprometendo a ação do poder público.

O que muda com a calamidade pública?

Com a decretação de calamidade, os municípios não precisam seguir prazos de prestação de contas e limites de gastos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Com isso, as prefeituras podem aumentar os gastos públicos enquanto durar o decreto, sem o risco de serem enquadrados por irregularidades fiscais. Além disso, o estado ou município fica dispensado de fazer licitação em obras e serviços e pode conseguir de forma facilitada recursos federais ou estaduais, no caso do município.

Por que os decretos têm que passar pela Assembleia?

A necessidade de aprovação dos decretos na Assembleia ocorre porque a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que, no caso dos estados e municípios, a situação de calamidade pública deve ser reconhecida pelo Parlamento Estadual para entrar em vigor. No caso do decreto de calamidade pública no País, ele deve ser reconhecido pelo Congresso Nacional.

O estado de calamidade vale por quanto tempo?

O gestor define quanto tempo durará o decreto de calamidade pública, podendo ser renovado, desde que sejam reconhecidos pela Assembleia Legislativa, no caso do estados e municípios, ou pelo Congresso Nacional, no caso da calamidade decretada no País.