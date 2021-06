Bolsonaro faz pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira (2)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fará um pronunciamento em rede nacional, no rádio e na televisão, na noite desta quarta-feira (2).

A fala terá duração aproximada de cinco minutos e será veiculada às 20h30. O tema não foi informado pelo Palácio do Planalto.

O pronunciamento do presidente ocorre em meio ao desgaste do governo causado pela CPI da Covid-19 no Senado e poucos dias depois de protestos contra Bolsonaro em diversas cidades do País.

Último pronunciamento

O último pronunciamento do presidente ocorreu em 23 de março, em meio ao pico da segunda onda da pandemia de Covid-19 no País. Na data, ele falou sobre a vacinação da população brasileira e foi alvo de panelaços em várias cidades.

