Após reunião com ministro e governadores, Camilo diz que tenta antecipar vacina para antes de março

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), reforçou nesta terça-feira (8) que fará "todos os esforços possíveis" para que o Ceará "receba a vacina o mais rápido possível". A afirmação foi feita pelo Twitter, após reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores do Consórcio Nordeste e outras regiões.

"A informação do Ministério é da distribuição de 100 milhões de doses da AstraZeneca até junho, com início da vacinação a partir de 3 de março; e mais 160 milhões no segundo semestre. Haveria também negociação de mais 112 milhões de doses de outros laboratórios. Além de buscar parceria com o Governo Federal, estamos tratando da aquisição também com o Governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, além de contatos com outros laboratórios, para tentar antecipar esse processo aqui no Ceará", disse Camilo.