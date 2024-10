Pauta Segura retorna com episódio sobre 30 anos do sequestro de Dom Aloísio em presídio do Ceará

Há 30 Anos, o Arcebispo de Fortaleza era sequestrado durante visita ao Instituto Penal Paulo Sarasate, em Aquiraz. Era março de 1994 e Dom Aloísio Lorscheider liderava uma Comitiva para apurar denúncia de maus-tratos aos presos e também sobre a situação precária do presídio.

Durante a visita, no auditório da unidade prisional, ele e outras 12 Pessoas foram feitas reféns, incluindo três padres, um vereador, um deputado e a então jornalista do Diário do Nordeste, Erilene Firmino.

Veja também Segurança Podcast Pauta Segura aborda prisões e rotas do tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza Segurança Podcast Pauta Segura retorna com bastidores de entrevista com narcotraficante italiano

Esse caso que mudou a história do Sistema Penitenciário do Ceará repercutiu mundialmente. E uma das responsáveis por contar essa história foi Erilene Firmino.

O drama vivido por Erilene, que teve a oportunidade de fugir, mas ficou pra cobrir a rebelião, ainda é sentido na voz dela, no riso nervoso, mesmo passados 30 anos. O que era inocência de uma recém-formada no jornalismo virou coragem.

Após ficar sob a mira das armas dos presos, ela foi escolhida para negociar com as autoridades e levar as exigências.

A jornalista contou no episódio 59 do Pauta Segura como foi viver esses momentos e o que ainda marca a vida dela até hoje. A primeira parte dessa conversa com Erilene Firmino sobre o sequestro de Dom Aloísio, como o caso ficou conhecido, estará disponível nesta terça-feira, 29 de outubro, em todas as plataformas de áudio e no Youtube do Diário do Nordeste.

OUÇA O NOVO EPISÓDIO, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube