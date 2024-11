Veja que horas acaba a prova do Enem 2024 no primeiro dia

O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo (3), em todo o Brasil. O certame, que segue o horário de Brasília, deve ser encerrado às 19h, segundo aponta o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nessa etapa, os candidatos têm 5 horas e 30 minutos para fazer as avaliações. (Confira o cronograma completo abaixo)

Horários do primeiro dia de provas do Enem 2024

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 1º dia para candidatos com tempo adicional: 20h

Término das provas 1º dia para participantes da videoprova em Libras: 21h

Dois dias de aplicação

As provas deste ano acontecem nos dias 3 e 10 de novembro, em todas as unidades federativas. Ao todo, são 180 questões, divididas em quatro áreas do conhecimento, mais a prova de redação. Ao todo, cerca de 4,3 milhões de candidatos confirmaram as inscrição em 2024.

O exame, que segue o horário de Brasília, começa simultaneamente às 13h30, meia hora após o fechamento dos portões. Dessa forma, os candidatos que chegarem aos locais de prova após as 13 horas serão impedidos de realizar o Exame, conforme as regras.

Para os participantes que realizam o Enem em estados como Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e parte do Pará, além do arquipélago de Fernando de Noronha (PE), a recomendação é de atenção redobrada. Essas localidades possuem fuso horário diferente do de Brasília, adotado pelo certame.