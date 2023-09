Programa Juventude Digital seleciona bolsistas até o dia 10 de setembro

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para o edital de bolsistas 'JD na Prática'.

São ofertadas 50 vagas com bolsas de R$ 400 para jovens de 15 a 29 anos atuarem em iniciativas do programa. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro no site do JD.

O objetivo é desenvolver a capacidade de planejamento e gestão de projetos de impacto social, estimular experiências colaborativas e promover a participação dos jovens nos programas de tecnologia da Prefeitura.

Carga horária é dividida entre presencial e on-line

O edital prevê que cada bolsista deve exercer carga horária de 16h semanais, que podem ser divididas em on-line e presencial em equipamentos como a Casa de Cultura Digital Iracema, o CRT Praia de Iracema e os JD_Labs nos Cucas Barra e Mondubim.

Os jovens selecionados poderão atuar e desenvolver atividades nos projetos abaixo: