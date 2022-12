Novo concurso do TJCE terá 50 vagas para cargo de Técnico Judiciário

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) anunciou nesta sexta-feira (16) concurso com 50 vagas para o cargo de Técnico Judiciário. O certame, que ainda não possui data de realização, será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A oportunidade foi divulgada pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do TJCE, por meio das redes sociais. O edital do concurso ainda será publicado.

As vagas serão divididas da seguinte forma:

15 para a área Administrativa

35 para área Judiciária

Conforme o TJCE, esse certame contará com formação do cadastro de reserva.

Último concurso

A última vez que o concurso para Técnico Judiciário ocorreu foi em 2019. À época, 287 candidatos foram convocados para a área Judiciária e 41 para o setor Administrativo.