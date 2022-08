ISGH prorroga inscrições para seleção de médicos para hospitais em Sobral e Quixeramobim

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) prorrogou até as 23h59 de domingo (7) as inscrições para o processo seletivo de médicos que desejam trabalhar nos hospitais Regional Norte (HRN), em Sobral, e Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim. A taxa custa R$ 120.

As vagas para formação de cadastro de reserva são para médico anestesista, médico do trabalho, médico cirurgião-geral, médico cardiologista com especialidade em ecocardiograma e infectologista. O salário pode chegar a R$ 8,9 mil.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, mediante preenchimento e envio da ficha-requerimento de inscrição devidamente preenchida e a comprovação do pagamento da taxa de inscrição (depósito bancário).

Cargos e salários

Médico anestesista

R$ 8.142,16

Médico do Trabalho

R$ 8.826,17

Médico cirurgião-geral

R$ 8.142,16

Médico Infectologista

R$ 8.142,16

Médico cardiologista com especialidade em ecocardiograma

R$ 8.142,16

Fases

Os candidatos passarão por duas etapas seletivas, de comprovação de titularidade e de experiência para o cargo ofertado.

É obrigatória a entrega de curriculum vitae com os documentos comprobatórios e no modelo padrão do ISGH para o e-mail selecao@isgh.org.br.

Veja aqui os editais na íntegra