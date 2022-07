Concurso da Embasa publica edital com 930 vagas; salários chegam a R$ 8,3 mil

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) lançou neste sábado (30) edital para concurso público com 930 vagas, ofertadas para os níveis médio, técnico e superior. Os salários podem chegar em até R$ 8,3 mil.

As inscrições serão abertas a partir do dia 1º de agosto e seguem até o dia 30, pelo site da banca organizadora, Instituto AOCP. As provas estão previstas para o dia 23 de outubro.

Edital Embasa

Inscrições: a partir de 1º de agosto

Banca: Instituto AOCP

Vagas: 930

Salários: de R$ 1423,71 a R$ 8.390,89

Veja os cargos ofertados

Nível Médio

Agente Administrativo

Agente operacional

Operador de processos de água e esgoto

Nível Técnico

Técnico em Automação e Controle Industrial

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Edificações/em Saneamento

Técnico em Quimica

Técnico em Segurança do Trabalho

Nível Superior

Assistente Social (Serviço Social)

Administração

Ciências Econômicas

Ciências Contábeis

Ciências Biológicas ou Biomedicina

Química ou Engenharia Química

Engenharia Civil ou de Produção Civil

Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental

Engenharia Elétrica

Engenheiro de Segurança do Trabalho