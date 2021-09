Inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Ceará terminam nesta quarta-feira (22)

As inscrições para o novo concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE) terminam nesta quarta-feira (22). Ao todo, o processo seletivo oferta 2 mil vagas com salário de R$ 4.192,72.

Os interessados podem efetivar a candidatura no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 120.

>> Veja o edital completo

Como houve o prolongamento do período de inscrições, os candidatos inscritos entre 16 de agosto e 22 de setembro podem reimprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no máximo, até as 16h desta quinta-feira (23). Se o boleto for quitado depois deste intervalo, a inscrição será cancelada, esclarece a FGV.

Vagas

Organizado pela FGV, o concurso público terá 1.600 vagas para ampla concorrência, sendo 1.360 destinadas a homens e 240 para mulheres, e 400 vagas para cota racial (340 para homens e 60 para mulheres).

O salário de soldados da Polícia Militar do Ceará, primeiro degrau da carreira, é de R$ 4.192,72.

Requisitos

Os candidatos devem ter o Ensino Médio completo e idade igual ou superior a 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias completos já na data da inscrição dos aplicantes.

Etapas do concurso PMCE:

1ª: Prova Objetiva

2ª: Exame de Saúde

3ª: Avaliação Psicológica

4ª: Teste de Aptidão Física (TAF)

5ª: Investigação social

Prova objetiva

De acordo com a SSPDS, a prova objetiva está prevista para o dia 7 de novembro. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a data da aplicação pode mudar e será confirmada com 30 dias de antecedência pela FGV, que também divulgará os locais de prova.

Serão 80 questões, distribuídas em dois módulos, sendo o primeiro de conhecimentos básicos (Língua Portuguesa, Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico, Atualidades e História do Ceará).

Já o segundo módulo contará com conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Direitos Humanos, Noções de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar, Noções de Direito Penal, Noções de Criminologia e Segurança Pública).

Curso de Formação

Os aprovados nas cinco etapas do certame passarão pelo Curso de Formação de Soldados, com duração de sete meses. O treinamento será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE), que ofertará também uma bolsa remunerada de estudos.