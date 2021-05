IFCE abre inscrições para cursos técnicos com 680 vagas; confira

As inscrições para processo seletivo de cursos técnicos do Instituto Federal do Ceará (IFC) começaram nesta quarta-feira (26). São 680 vagas para cursos nas unidades de Acaraú, Aracati, Baturité, Paracuru e Sobral.

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 4 de junho, somente pela internet.

Segundo a instituição, os cursos serão em áreas como Informática, Redes de Computadores, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Guia de Turismo, Pesca e Meio Ambiente. As formações são ofertados a quem está cursando o ensino médio e, no contraturno, irá cursar o ensino técnico, ou voltadas para quem já concluiu o ensino médio.

Conforme o edital, 50% do total das vagas ofertadas por curso/turno/campus serão reservadas para candidatos egressos de escolas públicas.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato deve acessar os sistemas Q-seleção e eSolis, do IFCE, seguindo os passos indicados no edital. O processo seletivo é composto de fase única, que é a análise do histórico escolar.

Veja as vagas disponíveis:

Campus de Aracati

Informática - 40 vagas

Guia de Turismo - 40 vagas

Campus de Acaraú

Aquicultura - 35 vagas

Construção Naval - 35 vagas

Eventos - 35 vagas

Meio Ambiente - 35 vagas

Pesca - 35 vagas

Restaurante e Bar - 35 vagas

Campus de Baturité

Administração - 40 vagas

Campus de Paracuru

Meio Ambiente - 35 vagas

Rede de Computadores - 35 vagas

Campus de Sobral

Agroindústria - 35 vagas

Agropecuária - 35 vagas

Eletrotécnica - 35 vagas

Fruticultura - 35 vagas

Mecânica - 35 vagas

Meio Ambiente - 35 vagas

Panificação - 35 vagas

Segurança do Trabalho - 35 vagas