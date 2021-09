IDM abre vagas para a Biblioteca Estadual do Ceará com salários de mais de R$ 2 mil

O Instituto Dragão do Mar (IDM) abriu, nesta terça-feira (21), seleção pública de profissionais para a Biblioteca Estadual do Ceará (Bece). O edital prevê seis vagas para contratação imediata, além de mais 40 para cadastro de reserva.

As posições são para Mediação Social, Recepcionista, Químico e Técnico em Biblioteconomia. Ainda conforme o instituto, os salários chegam a R$ 2.316,84. A seleção tem validade de 2 anos podendo ser prorrogada por igual período mais uma vez.

Além disso, 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e mais 20% destinadas a pessoas indígenas ou autodeclaradas como negras de cor preta ou parda.

Processo

A seleção irá ocorrer em duas etapas. Na primeira, será realizada uma análise curricular, capacidade técnica e experiência. A segunda fase consiste em uma entrevista online com a banca.

O processo seletivo, que é gratuito, segue com as inscrições abertas até o dia 26 de setembro. Por meio do site do instituto, é possível acessar o edital.

