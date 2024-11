Enem 2024: veja quando sai o gabarito do primeiro dia

Com 4,3 milhões de candidatos inscritos, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou neste domingo (3), com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. O gabarito oficial do primeiro dia, no entanto, será divulgado junto às respostas das provas do segundo dia, em 20 de novembro de 2024.

O gabarito ficará disponível para consulta na página de Provas e Gabaritos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O resultado final com as notas individuais de cada aluno inscrito, porém, só será divulgado no início do ano que vem, no dia 13 de janeiro de 2025.

Segundo dia de provas

No próximo fim de semana, os estudantes voltam aos locais de prova para a realização das provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Ao todo, o segundo dia contará com 90 questões de múltipla escolha.