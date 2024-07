Edital de concurso para diplomata é divulgado com 50 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil

O Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, divulgou, nesta sexta-feira (12), edital de concurso para diplomata com 50 vagas. O certame exige ensino superior completo e o salário inicial é de R$ 20.926,98.

As oportunidades são para o cargo de Terceiro-Secretário, e as inscrições começam na próxima segunda-feira (15), às 10h, através do portal da Cebraspe. Elas seguem abertas até as 18h do dia 26 de julho.

>> EDITAL

Os interessados em participar devem pagar uma taxa no valor de R$ 229 — inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito a isenção da quantia, ao solicitarem a gratuidade no ato da inscrição.

Das 50 vagas ofertadas pelo concurso, há reserva de 20% delas para candidatos negros e pessoas com deficiência.

A provação no certame possibilitará o participante ingressar no cargo da classe inicial da carreira de Diplomata — Terceiro-Secretário —, além de matricular-se no Curso de Formação do Instituto Rio Branco, cuja conclusão constitui condição essencial para a confirmação do servidor no Serviço Exterior Brasileiro (SEB).

Como será o concurso

Ao todo, o concurso será realizado em duas fases:

Primeira fase (caráter eliminatório): prova objetiva, que aborda temas como Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito;

prova objetiva, que aborda temas como Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua Inglesa, Política Internacional, Economia e Direito; Segunda fase (caráter eliminatório e classificatório): prova escrita de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de História do Brasil, de Política Internacional, de Geografia, de Economia, de Direito e de um idioma adicional (Língua Espanhola ou Língua Francesa).

Enquanto a primeira etapa acontecerá no dia 9 de setembro, em todas as capitais do Brasil, além do Distrito Federal, a última será realizada nos dias 12 e 13 de outubro, somente nas capitais onde houver candidatos aprovados. O resultado da seleção está previsto para ser divulgado em 12 de novembro.