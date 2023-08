Consórcio Público de Crateús abre inscrição de processo seletivo com 28 vagas

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (CPSMCR), no Ceará, está com inscrições abertas de processo seletivo para contratação de profissionais temporários de nível fundamental e médio.

São ofertadas 28 vagas, sendo 14 para auxiliar de serviços gerais, 14 para agente administrativo, além da formação de cadastro de reserva.

Segundo o edital, o salário varia de R$ 1.335,00 a R$ 1.390,00, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais para o exercício das funções estipuladas.

>> Veja edital

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, exclusivamente via internet, pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (ICECE). É cobrado taxa de R$ 50,00 a R$ 80,00, de acordo com o nível de escolaridade.

As provas objetivas estão programadas para 10 de setembro, e serão aplicadas em escolas do município de Crateús.