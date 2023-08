Colégio Militar de Fortaleza abre 30 vagas para turmas de 2024; são 390 vagas em todo o Brasil

O Exército Brasileiro está com 390 vagas abertas em 14 Colégios Militar ao redor do país, para admissão em 2024. Só no Colégio Militar de Fortaleza (CMF), localizado no bairro Aldeota, são 30 vagas disponíveis para admissão: 25 para o 6º ano do Ensino Fundamental e 5 para o 1º ano do Ensino Médio.

As inscrições podem ser feitas no site da corporação até o dia 14 de setembro. O valor da participação é R$ 95. Para o 6º ano, o candidato deve ter concluído ou estar cursando o 5º ano e ter menos de 12 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula. Já para o 1º ano, o aluno deve ter acabado o 9º e ter menos de 16 anos.

Haverá uma prova com 40 questões de múltipla escolha (20 de português e 20 de matemática). A aplicação ocorre no dia 29 de outubro, em local a ser divulgado ainda no edital de convocação.

Confira os colégios e as vagas