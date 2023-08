Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (14)

O Ceará tem diversos concursos e seleções públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (14). São selecionados candidatos para cargos de diferentes níveis, com remunerações de até R$ 15 mil.

PREFEITURA DE PEDRA BRANCA

A Prefeitura de Pedra Branca tem cinco concursos públicos com inscrições abertas, com 829 vagas. Do total, 351 são de posse imediata e 478 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 1.320 até R$ 15 mil.

São selecionados candidatos para as mais diferentes funções, como guarda civil, agente de trânsito, médico, motorista, professor, psicopedagogo e auxiliares de ensino. Também há oportunidades para cargos administrativos.

Para se inscrever, é necessário preencher formulário no site do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IMPARH). Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (15). As taxas de participação variam de R$ 90 a R$ 170, a depender do cargo.

>> Confira os editais completos

PREFEITURA DE CATARINA

A Prefeitura de Catarina tem concurso público aberto com 187 vagas para diversos cargos. Do total, 108 vagas são de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 76 para composição de cadastro de reserva.

Há seleção para diversos cargos, como assistente social, auxiliar administrativo, cozinheiro, dentista, fisioterapeuta, médico, motorista, professor, pedagogo, psicólogo e vigia.

As vagas têm pré-requisitos diferentes, do ensino fundamental ao superior. As remunerações variam entre R$ 1.320 a R$ 8.500. Os interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (18) no site oficial do Instituto Consulpam.

>> Confira o edital completo

DATAPREV

O concurso do Dataprev seleciona 222 profissionais para posse imediata, além de 2 mil vagas para formação de cadastro de reserva. Do total de vagas imediatas ofertadas, 20 são destinadas ao Ceará, além de 161 para cadastro de reserva. As remunerações variam de R$ 3.713,12 a R$ 8.747,61.

São selecionados candidatos para os cargos de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, analista de processamento, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.

Os interessados terão até 18 de agosto para realizar a inscrição, exclusivamente pelo site do Dataprev. A taxa cobrada será de R$ 80 para ensino médio e R$ 100 para formação superior.

>> Confira o edital completo

Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte

A Prefeitura de Juazeiro do Norte tem dois processos seletivos abertos para formação de cadastro de reserva para o quadro da Secretaria Municipal de Educação.

São selecionados candidatos para atuar no transporte de alunos e na preparação da alimentação. O regime de contratação é temporário, por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os interessados devem se inscrever presencialmente na Sede da Secretaria Municipal de Educação. Para o cargo de merendeira, as inscrições devem ser feitas até terça-feira (15). Já para motorista, o prazo é até sexta-feira (18).

>> Confira os editais completos