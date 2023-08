MEC abre inscrições para concurso com salários de até R$ 6 mil; veja como participar

As inscrições para o concurso público com 220 vagas de técnico em assuntos educacionais no Ministério da Educação (MEC) foram abertas nesta quarta-feira (9), às 10h, com salário iniciais de R$ 6.255,90.

Além do salário, os aprovados irão receber auxílio-alimentação de R$ 658. A vaga, que é de nível superior, tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrições no site

Os candidatos podem se inscrever até as 18h do dia 28 de agosto por meio do site do Cebraspe, conforme aponta o edital do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 80, mas os candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem pedir a isenção do pagamento.

Das vagas, com 220 no total, 11 serão destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 44 para os candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Provas do concurso

Duas provas objetivas serão realizadas no concurso, uma com 50 questões sobre conhecimentos básico e outra com 70 de específicos, além de uma avaliação discursiva. Nos dois casos, a aplicação será em Brasília (DF), no dia 8 de outubro e terão duração de 4 horas e 30 minutos.

Entre os conteúdos, serão cobrados conhecimentos de língua portuguesa, direito constitucional, políticas públicas, entre outros. Já na redação, o texto dissertativo deve ser de até 30 linhas retratando um tema da atualidade, de administração pública e/ou educação pública.

A previsão é de que o edital de resultado das provas, tanto das objetivas como da discursiva, seja publicado no dia 25 de outubro.