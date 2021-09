Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

Três concursos estão com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (27). Os certames possuem oportunidades de níveis técnico, médio e superior e oferecem salários de até R$ 10.041.

Ao todo, são 1.384 vagas, incluindo oportunidades de preenchimento imediato e de cadastro de reserva.

Quem tiver interesse no concurso da Caixa deve se apressar, já que hoje é o último dia de inscrições. Confira as vagas disponíveis e informações sobre salários, critérios e cronogramas.

Caixa

A Caixa Econômica Federal está com 1.100 vagas de técnico bancário para Pessoas com Deficiência (PCD), sendo 1.000 para preenchimento imediato e 100 para formação de cadastro de reserva. Deste total, 35 imediatas e cinco para cadastro são ofertadas no Ceará.

A inscrição deve ser feita até esta segunda-feira (27) por meio do site da Cesgranrio, organizadora do concurso, onde também é possível conferir o edital do certame. O valor do cadastro é de R$ 30.

Para concorrer, o candidato deve ter nível médio completo. O salário é de R$ 3 mil para jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais. Do total, 20% das vagas serão destinados aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência/pretos ou pardos.

Cronograma

Inscrições: 10/9 a 27/9

Provas objetivas e de redação: 31/10

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 01/11

Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas da redação: 17/11

Previsão de divulgação dos resultados finais: 10/12

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (DEC) DO EXÉRCITO

O Departamento de Engenharia e Construção (DEC) está com processo seletivo aberto para nível superior até o dia 1º de outubro. Ao todo, são dez vagas, ofertadas para os cargos de Analista de Sistema - Programação (5); Analista de Sistema - Web Designer (1); Analista de Sistemas Sênior - Programação (3); Analista de Sistemas - Banco de Dados (1).

Além disso, a instituição realiza formação de cadastro reserva nas áreas de Engenheiro Civil Sênior, Engenheiro Civil Pleno, Engenheiro Civil Júnior e Engenheiro Mecânico Júnior.

As inscrições devem ser feitas no site do DEC e têm custo de R$ 45. Confira edital completo.

Cronograma

Publicação do edital: 3/9

Inscrições: 20/9 a 1º/10

Análise e validação da documentação: 8/10 a 29/10

Divulgação da classificação pontuada provisória (geral/PCD/negros) e relação dos indeferidos: 2/11 a 3/11

Divulgação da classificação final: 1º/12 a 2/12

Contratação: a regular

IFCE

Com remuneração de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67 em 40 horas semanais, o concurso do Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu 49 vagas de níveis médio e superior, além de 225 vagas para cadastro de reserva.

Dentre os 24 cargos, estão Assistente em Administração, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico em Enfermagem, Pedagogo, Assistente de Alunos, Auditor e Nutricionista.

As inscrições seguem até 7 de outubro de 2021, somente via internet, no site do Idecan. Para os cargos das classes C (Assistente de Alunos) e D (demais cargos de nível médio), a taxa é R$ 80. A inscrição para os cargos de nível superior é R$ 100.

Cronograma

Inscrições: até 7 de outubro

Provas objetiva e de múltipla escolha: 11 e 12 de dezembro

