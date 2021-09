Congresso oferece formação gratuita para profissionais de RH em busca de emprego

Evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Ceará (ABRH-CE) oferecerá formação gratuita para profissionais da área de RH que estão em busca de emprego. A 8ª edição do Congresso CearáRH 2021 será realizada de forma completamente online entre os dias 19 e 20 de outubro.

Para requerer a gratuidade no Congresso, é necessário entrar em contato um dos canais de comunicação da ABRH-CE. As inscrições seguem até o dia 17 de outubro no site www.ceararh.com.br.

De acordo com a organização, o objetivo do evento é promover a disseminação de informações atualizadas na área de desenvolvimento de pessoas, sustentabilidade, inclusão social, inovação, criatividade e diversidade. A ideia é capacitar os gestores, profissionais e estudantes atuantes na área de Recursos Humanos.

Troca de conhecimentos

Para a presidente da ABRH-CE, Janete Bezerra, o principal objetivo é promover a troca de conhecimentos entre gestores, profissionais, empresários, professores, estudantes, servidores públicos e entidades de representação de classe que participarão do evento.

“Nos últimos 18 meses o distanciamento social forçou os líderes a gerenciar à distância grandes volumes de pessoas. Profissionais que estavam acostumados a estar presentes no dia a dia do trabalho tiveram que aprender novas competências. Tivemos ainda questões relacionadas à redução e aumento de quadro de colaboradores, como também lidar com o lado emocional das pessoas. Os profissionais de RH tiveram que reinventar a forma de atuar, se adaptando às novas ferramentas de seleção e treinamento e de gerenciamento dos colaboradores dentro das organizações”, diz.

Em 2020, o congresso contou com a participação de mais de 1.000 profissionais, atingindo o público em todo o Ceará, em outros estados e até fora do Brasil. Conforme a organização, a conferência foi o maior congresso do segmento de gestão de pessoas do Norte e Nordeste, proporcionando significativos avanços econômicos ao Estado do Ceará.

