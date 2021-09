Fortaleza está com inscrições abertas para seleção de gestor de posto de saúde

A seleção pública para Gestor de Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS) está com inscrições abertas até o dia 3 de outubro, segundo informações do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh).

Ao todo, são ofertadas 94 vagas. Os interessados em concorrer devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

Os aprovados na seleção desempenharão atividades de gerenciamento e liderança, de modo a garantir o funcionamento pleno das unidades sob a sua chefia, incluindo o planejamento, a organização e o desenvolvimento de Plano de Gestão, assim como o seu acompanhamento e a sua avaliação.

Quem pode concorrer

Para participar, é necessário possuir graduação completa em administração e/ou em qualquer curso de nível superior na área da saúde, com experiência mínima de um ano em gestão pública ou privada.

Também é necessário ter 18 anos na época da nomeação ao cargo, além de estar quite com as obrigações eleitorais e do serviço militar.

Remuneração e cargo horária

A carga horária será de 40 horas semanais e o valor do salário é de R$ 2.386,42 para servidor público da esfera municipal, estadual ou federal (cargo e gratificação) e de R$ 2.962,97 para não servidor (cargo, vencimento do cargo em comissão e gratificação).

Como será a seleção

A seleção pública será realizada em duas etapas, ambas de caráter eliminatório. A primeira consiste na aplicação de uma prova objetiva e a segunda uma entrevista, apenas para os candidatos aprovados na primeira etapa.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 17 de outubro. Saiba mais acessando o edital da seleção.

Cronograma

Período de inscrição: 14 de setembro a 3 de outubro;

Prova objetiva: 17 de outubro;

Entrevista: 30 e/ou 31 de outubro e/ou 2 de novembro;

Publicação do resultado final e do ato de homologação: 10 de novembro.

