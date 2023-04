Concursos públicos devem ser lançados na segunda-feira (10), diz ministra

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck declarou que o Governo lançará, até a próxima segunda-feira (10), um conjunto de concursos públicos para a administração federal.

Em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a ministra afirmou que as seleções deverão dar prioridade para órgãos que estejam com quantidade reduzida de profissionais. “Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, afirmou Dweck.

Ainda segundo a ministra, a previsão é de que, até o fim do ano, três blocos de concursos públicos sejam anunciados, como forma de reforçar as equipes. Por enquanto, somente uma seleção emergencial, para a Agência Nacional de Mineração, foi autorizada.

REAJUSTE DE SALÁRIO

No fim do mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou ao Parlamento um projeto de lei que prevê reajuste salarial de 9% para os servidores federais.

A expectativa do Governo é de que a medida seja aprovada ainda em abril, e que a alteração passe a valer já no mês seguinte, conforme relatado por Dweck ao programa A Voz do Brasil.

Os servidores ainda poderão ter um aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação, caso a proposta seja aceita.