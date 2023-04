Concurso da Guarda Municipal abre inscrições neste sábado (1º) para mil vagas

As inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza começam neste sábado (1º). Os interessados em participar do certame terão até o dia 6 de maio para se inscrever e devem realizá-las pelo site do Idecan.

A taxa de inscrição é de R$ 135.

Segundo o edital, serão ofertadas mil vagas, com salários de R$ 3.152,78, com auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho também podem ser acrescentadas.

As provas serão objetivas e deverão ter 80 questões, sendo realizada no próximo dia 18 de junho.

Atualmente, o efetivo da Capital conta com 2.161 agentes, sendo 1.293 guardas municipais, 659 subinspetores e 209 inspetores.

Confira o edital.

ETAPAS

O certame será dividido em seis fases: Exame Intelectual, Exame Médico e Toxicológico, Teste de Avaliação Física, Avaliação Psicológica, Investigação Social e Curso de Formação.

VAGAS