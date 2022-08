Concurso PC GO: edital é publicado com salários de até R$ 23 mil

O edital do concurso da Polícia Civil de Goiás (PC GO) foi publicado, nesta sexta-feira (26), com 864 vagas voltadas para o nível superior. O certame prevê salários de até R$ 23.811,22.

As oportunidades são distribuídas em quatro cargos, que exigem especialidades diferentes. São eles:

Agente de Polícia Civil (450 vagas) — R$ 6.353,13;

Escrivão de Polícia (310 vagas) — R$ 6.353,13;

Papiloscopista (60 vagas) — R$ 6.353,13;

Delegado (44 vagas) — R$ 23.811,22.

Como se inscrever

As inscrições para a seleção de agente, escrivão e papiloscopista abrem em 26 de setembro e seguem até 25 de outubro. Já para o cargo de delegado, elas acontecem entre 20 de setembro e 20 de outubro. Ambras são realizadas através do site da banca organizadora.

Para concorrer, é necessário desembolsar entre R$ 110 e R$ 200 referente a taxa de participação no concurso, dependendo da vaga desejada.

R$ 110,00 (agente, escrivão e papiloscopista);

R$ 200,00 (delegado).

Candidatos com renda inferior a dois salários-mínimos (R$ 2.424), beneficiários de programa federal ou estadual de transferência de renda, além de doador de sangue, médula óssea ou leite materno, têm direito a isenção desses valores. Para solicitar gratuidade é necessário acessar o site da banca, entre 26 e 30 de agosto.

QUEM PODE PARTICIPAR

Além de nível superior, o candidato interessado em participar do certame deve ainda:

ter nacionalidade brasileira ou portuguesa

estar quites com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

apresentar declaração de não acumulação de cargos públicos, salvo o disposto no art. 37, inciso XII, da Constituição da República Federativa do Brasil;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes ao cargo;

apresentar declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal, estadual ou municipal, quando for o caso;

ter bons antecedentes e idoneidade moral;

REQUISITOS POR CARGO

Delegado

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) — no mínimo, categoria “B”.

Agente, escrivão e papiloscopista

Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) — no mínimo, categoria “B”.

PROVAS

Segundo o edital, os participantes serão submetidos a até oito etapas, entre elas provas objetivas e discursivas, além de avaliação de aptidão física. Elas serão aplicadas em Goiânia e, dependendo do número de inscritos, cidades vizinhas.

ETAPAS DO CONCURSO DA PC GO

Delegado

Prova objetiva; Prova discursiva; Avaliação de aptidão física; Avaliação médica; Avaliação psicológica; Avaliação da vida pregressa e investigação social; Curso de formação; Avaliação de títulos.

Agente, escrivão e papiloscopista

Prova objetiva; Prova discursiva; Avaliação de aptidão física; Avaliação médica; Avaliação psicológica; Avaliação da vida pregressa e investigação social; Curso de formação.

Confira a íntegra dos editais: delegado e agente, escrivão e papiloscopista.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste